Prinz George beim Fussballspielen: Fans staunen, wie gross er geworden ist

Auf einem neuen Schnappschuss kickt sich die Nummer drei der britischen Thronfolge in die Herzen der Royal-Fans. Der Fussballbegeisterte stand am Wochenende nämlich selbst auf dem Platz. Derweil tut sich die Frage auf, inwiefern Adele selbst daran Schuld ist, dass sie ihre Konzerte in Los Angeles kurzfristig – unter vielen Tränen – absagen musste. Fröhlicher sieht es bei Nathalie Volk aus. Die ehemalige GNTM-Kandidatin turtelt auf den Malediven mit ihrem neuen Freund.