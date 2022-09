Erster Auftritt am Prinsjesdag: Prinzessin Amalia kriegt den Hass des Volkes zu spüren

Erster Auftritt am Prinsjesdag :

Heute im Royal Express: Wir blicken noch mal auf das Jahrhundert-Ereignis, das Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth II, zurück. Dabei fällt auf, dass der Cousin der Monarchin bei ihrer und bei der Beerdigung ihres Vaters, King George VI., dabei war und die Dänen nicht gut auf die Briten zu sprechen sind. In Holland hingegen kommt die Königsfamilie gerade gar nicht gut beim Volk an und in Schweden sorgt man sich um die Gesundheit von Kronprinzessin Victoria.

(Video: K. Ofner/P. Stirnemann)