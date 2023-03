In Aarau fand vor kurzem die erste Bestattungsmesse der Schweiz statt. Neben Do-it-yourself Särgen und Krematorium-Lego gab es so einiges Kurioses zu bestaunen. So dürfen die Besucherinnen und Besucher im Totenschrein auch noch Probeliegen.

(Video: Thomas Sennhauser)