Bei der Tour de Suisse Women startet am Samstag ein reines Frauenfeld im Rennen um den Landestitel. Eine von Ihnen ist die Moutainbike-Weltmeisterin aus dem Jahre 2017: Jolanda Neff! Was die Outdoor- und Actionfahrerin am meisten an der Tour de Suisse Women reizt und welche Herausforderungen sie bei diesem Rennen erwarten, verrät sie im Interview bei 20 Minuten. (Video: Sophie Klein)