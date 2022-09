Rapper Fedez posiert im Borat-Outfit

Frohe News von Sänger Michael Bublé (46) und Schauspielerin Luisana Lopilato (34): Die beiden sind zum vierten Mal Eltern geworden und verraten auf Insta auch gleich den Namen ihrer Kleinen. In einer Schlammschlacht scheint die Trennung von Kim Kardashian (41) und Pete Davidson zu enden. Der 28-Jährige soll fiese Sex-Details über seine Ex verraten haben. Besser läuft es bei Superinfluencerin Chiara Ferragni (35). Sie turtelt derweil mit ihren Liebsten auf Ibiza. Ehemann Fedez (32) scheint dabei besonders Spass am blütteln zu haben. Er posiert heiss im Borat-Mankini für die Kamera und begeistert damit seine Fans.