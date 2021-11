News Juice: Reality-Biest Christin Queenie ist bei «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» dabei – Rastet sie auch im Dschungelcamp so krass aus?

Die zehn (Halb-)Promis, die diesmal im RTL-Dschungelcamp Insekten trinken und Schleim atmen, sind da! Also zumindest laut «Bild», aber wenn «Bild» etwas im Zusammenhang mit RTL berichtet, ist es in der Regel wahrer, als wenn RTL selbst eine Mitteilung raushaut. Die Kandidat*innen-Lieblinge des News-Juice-Powerduos sind Ex-Methhead und -GZSZ-Sprayer Eric Stehfest und «Are You the One?»-Cheffaucherin Christin «Queenie» Okpara – mal schauen, ob Ersterer mit seiner forciert gelassenen Art Letztere beim Komplettausrasten am Lagerfeuer im südafrikanischen Busch beruhigen kann. Als Themesong für die neue Staffel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» schlagen wir übrigens «Unten kommt die Gurke rein (El Arenal)» von den «Gemischtes Hack»-Boys featuring Malle-Legende Ikke Hüftgold vor. Der Surefire-Charthit erscheint am Freitag und wir haben ihn jetzt schon für unsere Christmas-Playlist gepresavt. (A. Zobrist/S. Krausz/P. Stirnemann)