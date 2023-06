Phils Fails: Rate mal, wie weit sein Sprung reicht

Soso, du willst dich mal wieder an Leuten ergötzen, die ihre Sache nicht ganz so im Griff haben, wie sie vielleicht dachten? GEIL! Denn ganz zufällig haben wir hier wieder ein paar von ihnen. Okok, das war bitz geflunkert. Zufällig haben wir dir die neuste Ausgabe von «Phils Fails» natürlich nicht zusammengebastelt. Denn auf zwei Dinge kannst du dich immer verlassen: Dass wir dich laufend mit den Auas der Woche beliefern, und dass diese Show auch beim Zusehen wehtut. In dem Sinne: Schmerzliche Unterhaltung!