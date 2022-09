Seit 45 Jahren kocht Anton Mosimann regelmässig für die ganze Königsfamilie. Zu König Charles III. hat der Schweizer Spitzenkoch eine besonders enge Beziehung. 20 Minuten hat den Gastronomen in seinem Londoner Restaurant besucht. Dabei verrät der gebürtige Solothurner unter anderem, was König Charles III. am liebsten isst und was König Charles III. als Menschen auszeichnet.

(Video: 20min/Janina Schenker)