Ein schweres Unwetter ging am Donnerstag über der kanadischen Stadt Montréal und der Rennstrecke nieder. Safety-Car-Pilot Bernd Mayländer filmte mit, wie die Boxengasse regelrecht zum Fluss wurde. «Hoffentlich wird's am Freitag besser», kommentiert der Deutsche das Video. Kurz darauf fand das Training statt, das Qualifying des GP Kanadas ist am Samstag, das Rennen am Sonntagabend.