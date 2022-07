Wegen Überschwemmungen im Zentrum von Stäfa musste die Unterführung an der Oberlandstrasse gesperrt werden. Auch die Feuerwehr war im Einsatz. Am Hafen kämpften sich Autos und Motorräder trotz der Wassermassen durch die Strasse. Noch unklar ist, ob Wasser in die umliegenden Häuser eingedrungen ist.

(Video: 20min/ths)