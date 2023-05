Giro-Etappe in der Schweiz :

Am Samstag führt die 14. Etappe des Giro d’Italia durch die Schweiz. In Baltschieder kommt es dabei um ein Haar zu einem üblen Massensturz. Ein Schirm wird genau in dem Moment auf die Strasse geweht, als das Feld mit hohem Tempo anrauscht. Wie durch ein Wunder können alle Fahrer ausweichen. (Video: News-Scout)