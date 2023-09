Reportage: «Wenn du Vollgas gibst, kannst du dieses Jahr deinen Job kündigen»

In Luxushotels logieren, um die Welt jetten, ohne Chef arbeiten, kein Wecker: So locken «Trading-Communities» junge Menschen an. Auch in der Schweiz breiten sie sich aus. 20 Minuten «Reporter!n» hat hinter die Fassade geblickt. Rasch wird klar: Trading ist hier zweitrangig. Das schnelle Geld lockt, wenn man neue Mitglieder rekrutiert und dafür Provision kassiert. «Wenn du Vollgas gibst, kannst du schon dieses Jahr deinen Job kündigen», heisst es in einem Verkaufs-Call.



Das funktioniert über sogenanntes Multilevel-Marketing. Das ist legal, aber höchst umstritten. Bei der Recherche spricht 20 Minuten mit Insidern, aber auch einem Aussteiger: Nick war jahrelang ein einem ähnlichen System – und warnt heute: «Diese Leute wollen nur von dir profitieren.» Und Fachfrau Susanne Schaaf sieht sektenähnliche Strukturen: «Das Setting ist höchst manipulativ.»