Am Mittwoch kam es zu einem kleinen Meilenstein in der modernen Luftfahrt. In Washington hob das erste vollelektrische Passagierflugzeug «Alice» ab. Der Prototyp der Firma Eviation kann neun Personen tragen. Der Jungfernflug dauerte acht Minuten, bis zum ersten längeren Passagierflug sei es noch ein weiter Weg.

(Video: Thomas Sennhauser)