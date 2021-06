Das 80’000-Tonnen-Schiff bereitete sich vor, am Hafen der taiwanesischen Stadt Kaohsiung anzulegen, als das Missgeschick passierte. Die dramatischen Videoaufnahmen zeigen, wie der Mega-Frachter offenbar zu nah an das Dock fährt und somit einen Hafenkran touchiert. Der Zusammenstoss ist so heftig, dass der Kran wenige Sekunden später zusammenstürzt und eine Reihe vollgeladener Container mit in die Tiefe reisst.