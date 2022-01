Hier brennen 10 Millionen Euro. Eine 30 Meter Luxus Yacht, die bereit zum Ausliefern gestanden wäre, ist am Dienstagmorgen in Flammen aufgegangen. Fünf Feuerwehrteams und insgesamt 11 Feuerwehrleute konnten schliesslich das Feuer in einer italienischen Werft am Vormittag löschen. Die Ursache wird derzeit noch abgeklärt.

(Video: Thomas Sennhauser)