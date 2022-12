Süsses Workout: Rita Ora trainiert für Schweizer Schoggi

Heute in den News der Sängerinnen, die nicht nur Kalorien verbrennen, Modelmamis, die beinahe ihre Moderationskleider sprengen und Schauspieler, die vermeintlich sehr gut bestückt sind: Rita Ora trainiert viel. Und dabei denkt sie eigenen Angaben zufolge IMMER an Schweizer Schoggi. Heidi Klum hingegen bereitet sich momentan auf die nächste GNTM-Staffel vor und hat bei einem Dreh dafür mit ihren Brüsten fast ihr Kleid zerrissen. Und wenn du die Serie «White Lotus» guckst, ist dir vielleicht aufgefallen, dass Schauspieler Theo James mehr als nur gut bestückt zu sein scheint. Jetzt hat der 37-Jährige intime Details zur ominösen WC-Nackszene in der zweiten Staffel verraten.