«Catch the Drop» mit dem Best Crushing Newcomer - Rita Roof tritt mit Beyoncé gegen die Backstreet Boys an

Wie popmusikalisch versiert sind unsere Best Crushing Newcomer? Das finden wir jeweils heraus, wenn wir mit ihnen «Catch the Drop» bei 20 Minuten Radio spielen. Juli-BCN Rita Roof und ihr Gitarrist Luki treten gegeneinander an und müssen zeigen, wie text-, melodie- und vor allem rhythmussicher sie bei Beyoncé und den Backstreet Boys sind. «Cause Iii waaant it thaaaaat way – tell me why!» (Video: Moe & Freezy/M. Zangger/S. Krausz/G. Brönnimann)