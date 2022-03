Der ukrainische Tennisprofi Sergej Stachowski verteidigt derzeit sein Heimatland im Krieg gegen die russischen Truppen von Wladimir Putin. Vor ein paar Wochen verriet der 36-Jährige, dass Novak Djokovic ihm eine Nachricht geschrieben habe. Von Roger Federer forderte er Hilfe, er erhielt aber keine Antwort. Das hat sich geändert. «Er wünscht sich, dass es bald Frieden gibt», so Stachowski. «Und, dass er, Mirka und seine Stiftung nach Möglichkeiten suchen, den Kindern in der Ukraine zu helfen und einige in der Schweiz auch zu betreuen.»