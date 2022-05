Russische Militärlaster patrouillieren nur rund 50 Kilometer von der Grenze zu Finnland entfernt bei der Stadt Wyborg. In den sozialen Medien führen diese Aufnahmen zu Spekulationen, dass das eine Drohung von den Russen an die Finnen sei. Finnland hat nach dem Einmarsch von Russland in der Ukraine signalisiert, der Nato beitreten zu wollen.







(Video: Stefan Lanz)