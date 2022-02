In Dubai ist Andrej Rublew in den Final eingezogen. Der russische Tennis-Star gab nach der Partie seine klare Meinung zum Ukraine-Konflikt zum Ausdruck. Rublew schrieb in die Kamera: «Kein Krieg bitte». Erst am 20. Februar gewann der 24-Jährige an der Seite des Ukrainers Denys Moltschanow ein Doppelturnier in Marseille. Rublew liegt derzeit auf Platz 7 der Tennis-Weltrangliste.