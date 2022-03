Auch am Donnerstag trübt der Saharastaub den Himmel. Am Morgen drückt zeitweise die Sonne durch und im Mittelland liegt etwas Nebel. Am Nachmittag ziehen immer wieder Wolken auf. Am Abend und in der Nacht kann es am Jura und im Norden der Schweiz lokal etwas regnen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 12 und 16 Grad.



(Video: Salvatore Iuliano)