So hat sich Ski-Star Sofia Goggia die Abfahrt in Zauchensee sicherlich nicht vorgestellt. Sie, die die letzten sieben Abfahrten, an denen sie am Start stand, gewann, stürzte am Samstagmorgen übel. Etwa in der Mitte der Strecke kam sie zu Fall und rasselte in die Fangnetze. Immerhin: Verletzt hat sie sich scheinbar nicht.