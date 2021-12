November/Dezember-Best-Crushing-Newcomer (20 Minuten x Swiss Music Awards) covert «Take My Breath Away» – Sam Himself macht aus der «Top Gun»-Schnulze einen intimen Lovesong

Best Crushing Newcomer covert «Take My Breath Away» :

Sein markanter, tiefer Gesang und eine mehr oder weniger gestimmte Akustikgitarre, mehr braucht der in Basel und New York stationierte Singer-Songwriter Sam Himself nicht, um den kitschigen «Top Gun»-Welthit «Take My Breath Away» zu einem zerbrechlichen Liebesgeständnis zu machen. Der Best Crushing Newcomer im November/Dezember performt das Stück live bei 20 Minuten Radio und wir ... wir haben da glaubs was ins Auge bekommen, entschuldige uns bitte kurz. (D. Kerschenbauer/S. Krausz)