Dieser Pool war wohl baufällig. Ein Aussenpool am Strand in Vila Velha in Brasilien bricht unter der Last des Wassers ein und überflutet eine Tiefgarage, die direkt darunter liegt. Während des Einsturzes befand sich glücklicherweise niemand in der Nähe. Laut lokalen Medien gab es keine Verletzten.

(Video: Thomas Sennhauser)