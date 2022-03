Tiktok zensiert Sara Leuteneggers Account

Der Name Leutenegger ist in der Schweiz weit verbreitet. Der ehemaligen «Germany's Next Topmodel»-Kandidatin Sara Leutenegger (27) wurde dieser jedoch zum Verhängnis. Aufgrund ihres Nachnamens zensierte Tiktok ihren Account. Zensiert werden auf Instagram die Hate-Kommentare leider nicht. Das mussten die Influencerinnen Cathy Hummels (34) und Sophia Thiel (27) schmerzhaft miterleben. Die beiden wehren sich nun aber gegen den Hass. Für Sophie Turner gab es in der Oscar-Nacht hingegen ganz viel Liebe. Die 26-Jährige präsentierte zum ersten Mal ihren Babybauch auf dem roten Teppich.