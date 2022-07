Sarah Engels geniesst Familienferien in der Schweiz

Obwohl sich das Wetter nicht von seiner besten Seite zeigt, geniessen Sarah Engels (29), ihr Mann Julian (29) und ihre Kids derzeit Familienferien in der Schweiz. Während ihrem Roadtrip Richtung Italien legt das Quartett einen Zwischenstopp in Luzern ein. Die Begeisterung ist gross, nur die Espresso-Preise überraschen. Für grosse Augen sorgten derweil Margot Robbie (31) und Ryan Gosling (41). Die beiden wurden in ihren auffälligen «Barbie»-Outfits beim Rollerblades fahren gesichtet. Weniger Freude herrscht derweil bei Ariana Grande. Ihr Stalker konnte erneut in ihr Haus eindringen – und das ausgerechnet am 29. Geburtstag der Musikerin. Nun sitzt er in Haft. Zumindest konnte Kardashian-Spross North ihren Geburi sorglos feiern. Mama Kim war kein Aufwand zu gross: dekorierter Privatjet, Speedboot, Kletterpark und Pyjamaparty – alles, was das Kinderherzchen der Neunjährigen zu begehren vermochte.