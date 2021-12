Am 2. Dezember ist die Musikerin zum zweiten Mal Mutter geworden. In ihrer Instagram-Story zeigt sich die 29-Jährige nun schonungslos ehrlich. Sie offenbart, dass sie trotz des grossen Glücks seit der Geburt ordentlich zu kämpfen hat. So spielen ihre Hormone verrückt, ihre Nächte sind zu kurz und sie leidet unter Schmerzen an den Brustwarzen.