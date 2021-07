2019 – also noch vor Corona – sammelten die SBB knapp 13’000 Tonnen Abfall an allen Bahnhöfen zusammen. Becher machen den grössten Anteil am Take-away-Abfall aus. Seit Anfang Juli bieten ausgewählte Betriebe an den Bahnhöfen Basel und Zürich vorwiegend Kaffee und Tee in Mehrwegbechern an.

(Video: Luca La Rocca)