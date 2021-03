Auch die Premier League in Kuwait kennt den Videoschiedsrichter. Beim Spiel zwischen Al Kuwait und Al Sahel (3:2) kommt er in der 98. Minute zum Einsatz. Doch was macht der Schiri? Der schaut sich die Szene, in der der Kuwait-Stürmer ein Luftloch schlägt, zwar nochmals am Bildschirm an. Doch seinen umstrittenen Penaltypfiff nimmt er dennoch nicht zurück.