Schiedsrichter Fernando Hernández hat in einem Spiel in der mexikanischen Liga komplett die Beherrschung verloren. Während einer Rudelbildung, rammte er sein Knie in die Weichteile eines Spielers. Dieser ging zu Boden. Nun wurde er vom mexikanischen Fussballverband für 12 Spiele gesperrt. Er habe ein gewalttätiges Verhalten gezeigt.