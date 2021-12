Am Freitag ist es stark bewölkt und am Morgen schneit es in vielen Teilen der Schweiz. Am Nachmittag lösen sich die Regenwolken dann auf. Unterhalb von 400 bis 700 Metern kann es zeitweise auch zu Schneeregen kommen. Die Höchsttemperaturen erreichen heute 2 Grad. Auf den Strassen ist wegen der glatten Fahrbahnen Vorsicht geboten.

(Video: Salvatore Iuliano)