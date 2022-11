Das WM-Abenteuer für die Schweizer Nati hat begonnen. Am späten Montagabend ist das Team von Murat Yakin in Doha gelandet. Die Mannschaft wurde mit Schweizer Flaggen, jubelnden Fans in Schweiz-Trikots – und einem sitzenden Beduinen begrüsst. Die Nati schreibt dazu: «Ein schönes Willkommen in Doha.» Ernst gilt es für die Schweiz dann am 24.11., wenn das erste WM-Gruppenspiel gegen Kamerun ansteht.