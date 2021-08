Wer an ein Fussballspiel, in den Zirkus oder an ein Konzert will, kommt praktisch nicht drum herum: lange Schlangen vor dem Einlass. Es muss zuerst das Covid-Zertifikat geprüft werden und dies braucht seine Zeit. Dieser Problematik hat sich nun eine Schweizer Firma angenommen. Mit dem selbst entwickelten Covid-Zertifikat-Scanner soll die Prüfung beim Einlass nicht länger als zehn Sekunden pro Person dauern.