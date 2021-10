Kein Witz, seit Montag kann man sich den McFlurry, Big Tasty und Co. vom Pöstler bringen lassen. In Liechtenstein läuft derzeit ein dreimonatiges Pilotprojekt, in dem McDonalds und eat.ch mit der Liechtensteinischen Post zusammenarbeiten. Zusätzliche Erledigungen während des Zustellgangs sorgt bei manchen Schweizer Pöstlern schon länger für Unbehagen. Für McDonalds Burger auszuliefern käme für Sie nicht in Frage.

(Video: Thomas Sennhauser)