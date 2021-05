In Mexiko-Stadt sind beim Einsturz einer U-Bahnbrücke am Montagabend zahlreiche Menschen ums Leben gekommen und weitere verletzt worden. Unter dem eingestürzten Abschnitt der Überführung waren Autos unterwegs. Laut lokalen Behördenangaben wird derzeit von mindestens 13 Toten und über 70 Verletzten ausgegangen. Die Brücke stürzte ein, als sich ein Metro-Zug auf dem Bauwerk befand, mehrere Waggons der U-Bahn stürzten bei dem Unglück mehrere Meter in die Tiefe und stiessen miteinander zusammen.