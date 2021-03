Matt Bonito mag seinen Vater sehr. So sehr, dass er ihn in Szenen berühmter Filme und andere bekannte Sujets gephotoshopt hat. Die Resultate sind nicht nur ziemlich witzig, sondern zeigen auch, dass Matt ziemlich gut mit Photoshop umgehen kann. Und dass er seinen Vater wirklich liebt. Aber guck am besten selbst.

Mehr Bilder von Matt beziehungsweise von seinem Vater findest du auf dem Insta-Account the_dadvent.

(Video: M. Kall/boredpanda)