So will Whatsapp sicherer werden :

Whatsapp ist der beliebteste Messenger-Dienst in der Schweiz und das trotz Kritik wegen zum Teil massiven Sicherheitslücken in den vergangenen Jahren. Die Facebook Tochtergesellschaft will aber ihren Messenger sicherer machen und setzt auf selbstvernichtende Nachrichten.

(Video: Marc Gerber)