An der Uni Zürich wurde der ukrainische Präsident am Donnerstagabend per Videocall zugeschaltet. Er wünscht sich schärfere Sanktionen von der Schweiz und erzählte von den Ängsten seines Sohnes. Ausserdem verriet er, dass er einst während eines Aufenthalts in der Schweiz entschied, Präsident zu werden.

(Video: Thomas Sennhauser)