Golazo! Dass Arthur Cabral ein herausragender Stürmer ist, wissen die Schweizer Fussballfans schon lange. Nun sorgt der Ex-FCB-Angreifer auch in Italien mit einem Traumtor für Furore. In der Mitte der gegnerischen Platzhälfte ersprintet sich der Brasilianer in Napoli den Ball, tänzelt seinen Gegenspieler aus und versenkt die Kugel letztlich lehrbuchmässig per Innenrist flach in der fernen Torecke. Cabral reisst sich vor Freude das Trikot vom Leib und lässt sich feiern – zu recht, denn auch dank des Treffers des früheren Baslers siegt die Fiorentina beim neapolitanischen Titelaspiranten 3:2.