Serie A: Eigentor von Federico Gatti besiegelt Pleite

Juventus Turin verlor am Samstag mit 2:4 bei Sassuolo Calcio. Für den italienischen Rekordmeister war es im fünften Spiel die erste Niederlage in der Saison. Für Aufsehen sorgte insbesondere das Eigentor von Juve-Verteidige Federico Gatti in der fünften Minute der Nachspielzeit. Keeper Wojciech Szczesny führte einen Freistoss an der eigenen Ecke aus und passte zu Gatti. Dieser spielte die Kugel in Richtung des eigenen Tors. Er hatte vergessen, dass sein Torwart nicht im Kasten stand.