Im Wallis kann man aufatmen. Unter dem neuen Sion-Trainer Tramezzani gelang am Sonntag der erste Sieg in der Super League seit August. Bei Servette Genf sieht die Welt derweil ganz anders aus: Inzwischen wartet man seit fünf Spielen auf drei Punkte – obwohl die Statistik ganz klar für die Genfer sprach am Sonntagabend.