Die Leute in unserem heutigen PicClip wollten sich mit Hilfe von Photoshop wohl noch schöner machen, als sie ohnehin schon sind. Allerdings ist ihnen das nicht so ganz gelungen. Vielleicht sollten sie mal ein wenig Nachhilfe in Bildbearbeitung nehmen?

(Video: A. Zingg/boredpanda)