Sie ist die beste Hockeyspielerin der Schweiz – und Schwedens

Lara Stalder wurde in Schweden, wo die 27-jährige Luzernerin bei Brynäs IF unter Vertrag steht, 2021 zum zweiten Mal in Folge als wertvollste Spielerin der Liga gewählt. Sie hatte mit 82 Skorerpunkten in 36 Spielen in der Regular Season einen neuen All-Time-Punkterekord in der SDHL aufgestellt und drang mit Brynäs bis in den Playofffinal vor – zum Meistertitel reichte es knapp nicht. Nichtsdestotrotz wurde Stalder zur besten Schweizer Eishockeyspielern der letzten Saison gewählt. «Es ist eine riesige Ehre diesen Preis zu bekommen», sagt die Captain des Schweizer Nationalteams.