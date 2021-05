Joanna (28) und Severin (24) wohnen für 2500 Franken in einer 4,5 Zimmer-Wohnung im Herzen der Zürcher Langstrasse. Bekannt ist Party-WG «Langstrasse 97» für wilde Partys und Eskalationen. So lange sie jung sind, wollen sie hier ihre Zeit in vollen Zügen geniessen.

(Video: Simona Ritter)