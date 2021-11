Was war das für ein Traumtor? Noah Okafor wird in den Lauf geschickt, zieht Tempo an und wartet dann klug bis seine Kollegen aufgerückt sind. Dann beweist der RB-Salzburg-Stürmer Übersicht und bedient Silvan Widmer. Dieser haut das Leder humorlos in die Maschen. Ein wunderschönes Tor!