Trotz freien Impfterminen melden sich nur wenige Junge an. Der Kampf um einen freien Impftermin scheint vorbei, zumindest in einigen Kantonen. So meldet beispielsweise der Kanton Bern derzeit relativ wenig Impf-Anmeldungen bei der Gruppe der 17- bis 18-Jährigen. Wo liegen die Gründe dafür? 20 Minuten fragt nach.