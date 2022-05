Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde können auch in der Saisonpause nicht nur auf der faulen Haut liegen. Das Ski-Traumpaar zeigt sich mit einem Ferien-Video auf dem Instagram-Kanal von Shiffrin am Strand von Hawaii beim Fussballspielen. Vor traumhafter Kulisse zeigen die beiden Turteltäubchen, dass sie nicht nur auf den Skiern eine gute Figur machen, sondern auch am Ball. Shiffrin brilliert mit Übersteiger und einer Zidane-Drehung, während Kilde seiner Freundin lässig einen «Tunnel» schiebt.