Live bei 20 Minuten Radio - Slimka freestylt zu Beenie Mans und Janet Jacksons Klassiker «Feel It Boy»

Als Slimka uns sagte, dass er nicht wie die anderen monatlichen Best Crushing Newcomers vor ihm einen Song covern, sondern lieber über den Beat des Beenie-Man-Janet-Jackson-Classics «Feel It Boy» freestylen will, waren wir ehrlich gesagt etwas skeptisch. Völlig zu Unrecht, wie sich dann im 20-Minuten-Radio-Studio herausstellte – wobei ein nicht unwesentlicher Teil der spontanen Lyrics aus dem bürgerlichen Vornamen des Romand-Rappers besteht. Wenn dieser aber so gut klingt, finden wir die Wortwahl absolut fair. (Video: S. Krausz/D. Kerschenbauer)