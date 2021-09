Autotune-Trap und R&B aus Genf - Slimka ist unser Best Crushing Newcomer im September 2021

Mit dem Best Crushing Newcomer hat 20 Minuten seit 2021 einen eigenen Swiss Music Award, im Rahmen dessen wir sieben- bis achtmal im Jahr einen Schweizer Act zum Best Crushing Newcomer des Monats hypen. Im September (wir sind ein wenig spät dran, yes) trägt Cassim Sall alias Slimka diesen Titel. Mit seinem Longplayer «Tunnel Vision» hat der Genfer Rapper diesen Sommer die Albumcharts erklommen und nennt sich darauf «l’enfant du peuple», also «der Sohn des Volkes». Warum er das tut, erklärt er hier im Interview. (Video: S. Krausz/D. Kerschenbauer)