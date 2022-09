So bereiten sich Pietro Lombardi und Freundin Laura auf ihr Baby vor

Madonna (64) hat es noch immer drauf. Die Sängerin feiert ihr 40. Karriere-Jubiläum und schafft es mit ihrem Best of Album «Finally Enough Love» auf Platz eins der europäischen und globalen iTunes Album Charts. Ebenfalls in Feierlaune ist aktuell Sänger Pietro Lombardi (30). Der ehemalige DSDS-Sieger und seine Freundin Laura Maria Rypa (26) freuen sich auf ihr erstes gemeinsames Kind und nahmen ihre Instagram-Fans Anfang Woche gleich mal mit zum ersten Besuch eines Babyshops. Weniger Spass hatte hingegen Heidi Klum (49) in ihrer Zeit als Single. Das Model erzählte in der Late-Night-Show von Jimmy Kimmel, welches ihr schlimmstes Date war und verriet, was ein Hotdog damit zu tun hatte.